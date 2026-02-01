22:37
В Бишкеке за безбилетный проезд в автобусах оштрафовали 369 человек

В 2025 году в муниципальном общественном транспорте Бишкека за безбилетный проезд оштрафованы 369 пассажиров. Общая сумма наложенных штрафов составила 369 тысяч сомов. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По данным муниципалитета, рейды по выявлению пассажиров, не оплативших проезд в автобусах, проводятся с 2024 года. Проверки осуществляют сотрудники предприятия Бишкекшаартранспорт совместно с учреждением Тулпар.

Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 сомов.

Стоимость проезда в муниципальных автобусах Бишкек — 17 сомов при оплате транспортной картой, при оплате наличными — 20 сомов. Для школьников действует специальная ученическая карта «Тулпар», по которой проезд стоит 8 сомов. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья проезд бесплатный.
