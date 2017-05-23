В Кыргызстане опаздывают с весенними полевыми работами на 20–25 дней из-за поздней весны. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, в настоящее время идет сев сельхозкультур. «Мы сокращаем посевные площади пшеницы: меняем направления, увеличивая посев технических культур (хлопка и сахарной свеклы). Изменение погоды влияет на проведение посевной. Было очень много осадков. Предлагаем использовать устойчивые к погодным изменениям семена», — сказал глава Минсельхоза.