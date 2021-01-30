В 2021 году общая посевная площадь составит 1,2 миллиона гектаров

По прогнозу в 2021 году общая посевная площадь составит 1 миллион 230 тысяч гектаров. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырастет на 6,4 тысячи гектаров за счет сокращения площадей неиспользуемой пашни. Из них 648,9 тысячи гектаров составят зерновые колосовые культуры.

Площадь посевов пшеницы увеличена до 255,5 тысячи гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше уровня 2020 года.

«Для сохранения почвенного плодородия удельный вес кормовых культур, прежде всего многолетних трав, составит 30,3 процента. Стабилизируются по сравнению с 2020 годом и посевные площади под кукурузу, зернобобовые, овощебахчевые и масличные культуры, табак и картофель. Это связано с установившимся спросом на эту продукцию на внутреннем и внешних рынках, доходностью и рентабельностью их выращивания, а также со сложившимися в республике национальными традициями их возделывания», — подчеркнули в Минсельхозе.