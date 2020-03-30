Местные власти не должны препятствовать посевной

«Мы требуем, чтобы никаких ограничений в проведении весенних полевых работ не было», — сообщил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

В социальных сетях появилась информация о том, что власти Московского и Жайылского районов Чуйской области хотят уже завтра перекрыть въезды на поля. Кубатбек Боронов заявил, что считает неправильными подобные решения органов местного самоуправления или айыл окмоту.

«Ограничений быть не должно. Если такое будет, то мы будем немедленно принимать меры для устранения проблем», — заключил он.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.