В Кыргызстане 679,1 тысячи гектаров засеяно яровыми культурами

В целом по Кыргызстану яровыми культурами засеяно 679,1 тысячи гектаров, что на 2,3 процента больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что площадь посева многолетних беспокровных трав увеличилась на 35 процентов, ярового ячменя — на 6,7 процента, яровой пшеницы — на 1,6 процента, кукурузы на зерно — на 1,4 процента, овощей — на 10,1 процента.

При этом в регионах продолжается посадка картофеля и посев зернобобовых, масличных, бахчевых культур и сахарной свеклы.