Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы

Мэр Оша сегодня дал старт осеннему севу, сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

Уточняется, что Женишбек Токторбаев приехал в село Озгур и принял участие в посевной кампании.

Семена озимой пшеницы посеяны на залежных землях Кызыл-Кыштакского территориального управления мэрии.

В настоящее время посевная ведется на площади 100 гектаров. Ожидается, что до конца года будет засеяно еще 100 гектаров.

Сев пшеницы проводится для обеспечения продовольственной безопасности жителей города. В дальнейшем площади будут расширены, проинформировали в пресс-службе мэрии Оша.