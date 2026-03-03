09:00
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Экономика

На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы

В Кыргызстане на две недели раньше обычного начались весенние полевые работы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом по реализации решений в сфере растениеводства и садоводства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов.

По его словам, зима в этом году была теплее и весна пришла раньше, а фермерам ранее рекомендовали подготовиться к сезону — заняться влагосберегательными мерами, обработать почву, заблаговременно купить семена и удобрения.

Туратбек Идрисов также отметил, что на юге темпы посевной кампании снизились из-за погодных условий — в регионе идут дожди.

В Ошской области уже засеяно 500 гектаров пшеницы и ячменя.

По данным ведомства, обеспеченность семенами составляет 87 процентов. В семеноводческих хозяйствах и на складах крупных компаний имеется достаточный объем семян, завезено 28 тысяч тонн удобрений. Поставки продолжаются.

На проведение работ выделено 7 миллионов литров горюче-смазочных материалов по льготной цене 74 сома за литр. Топливо можно получить через районные управления аграрного развития со складов материальных резервов, рассказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364254/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Минсельхоз в 2025 году увеличит общую посевную площадь на 3 тысячи гектаров
В 2021 году общая посевная площадь составит 1,2 миллиона гектаров
Кыргызстанцы объединяются в группы взаимопомощи для выращивания овощей
Местные власти не должны препятствовать посевной
В Кыргызстане 679,1 тысячи гектаров засеяно яровыми культурами
Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы
В Кыргызстане опаздывают с весенними полевыми работами на 20–25 дней
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
До&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов можно получить льготный кредит на&nbsp;стартап в&nbsp;Кыргызстане До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
&laquo;Тянь-Шань Форель&raquo;: за&nbsp;отечественный корм обещают компенсации в&nbsp;двойном размере «Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере
Юань вновь обновил максимум, рубль и&nbsp;тенге в&nbsp;минусе. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;февраля Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера...
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР
08:30
В Кыргызстане обновят порядок аттестации и регистрации патентных поверенных
08:27
На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки