На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы

В Кыргызстане на две недели раньше обычного начались весенние полевые работы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом по реализации решений в сфере растениеводства и садоводства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов.

По его словам, зима в этом году была теплее и весна пришла раньше, а фермерам ранее рекомендовали подготовиться к сезону — заняться влагосберегательными мерами, обработать почву, заблаговременно купить семена и удобрения.

Туратбек Идрисов также отметил, что на юге темпы посевной кампании снизились из-за погодных условий — в регионе идут дожди.

В Ошской области уже засеяно 500 гектаров пшеницы и ячменя.

По данным ведомства, обеспеченность семенами составляет 87 процентов. В семеноводческих хозяйствах и на складах крупных компаний имеется достаточный объем семян, завезено 28 тысяч тонн удобрений. Поставки продолжаются.

На проведение работ выделено 7 миллионов литров горюче-смазочных материалов по льготной цене 74 сома за литр. Топливо можно получить через районные управления аграрного развития со складов материальных резервов, рассказал чиновник.