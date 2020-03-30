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Общество

Кыргызстанцы объединяются в группы взаимопомощи для выращивания овощей

Во всех областях Кыргызстана созданы группы взаимопомощи, которые будут выращивать овощи и ячмень. Об этом сообщили в Агентстве инициатив развития.

Отмечается, что 2 тысячи 754 человека получили качественные семена моркови, капусты, помидоров, огурцов, лука, перца и ячменя. Вырученные от реализации урожая средства являются первоначальным капиталом в развитии сельского хозяйства в группах взаимопомощи.

«Вирус вирусом, а посевные и сельскохозяйственные работы никто не отменял. Сейчас, в разгар посевного сезона, во всех областях сельчане активно вспахивают и засеивают землю, работают ради будущего урожая целыми семьями», — отмечают в агентстве.

Уже в следующем году в рамках проекта группы взаимопомощи самостоятельно будут закупать новые семена. Таким образом восстанавливается естественный и непрерывный процесс выращивания урожая и улучшения качества выращиваемых сельскохозяйственных культур.

Работы идут в рамках проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» (APNIP) при Госагентстве водных ресурсов. Он финансируется Глобальной программой по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (GAFSP), администратором которого выступает Всемирный банк. Агентство инициатив развития в этом проекте мобилизует группы взаимопомощи из активных сельчан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148578/
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