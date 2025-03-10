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Общество

Минсельхоз в 2025 году увеличит общую посевную площадь на 3 тысячи гектаров

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2025 году увеличит в стране посевную площадь на 3 тысячи гектаров.

Как отмечают в ведомстве, это позволит повысить общую посевную площадь до 1,25 миллиона гектаров. Фермеров призывают отдавать предпочтение высокоурожайным сортам культур и фруктов для повышения продуктивности сельского хозяйства.

Как ранее сообщалось, для успешного проведения сельскохозяйственных и аграрных работ в нынешнем сезоне требуются 42,2 тысячи тонн дизельного топлива и 12 тысяч тонн бензина, уточнили в Минсельхозе. Фонд государственных материальных резервов выделит фермерам до 10 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене 65 сомов за литр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322250/
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