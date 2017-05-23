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Общество

Не все жители поддерживают застройку улицы Л. Толстого новыми домами

Не все жители поддерживают застройку улицы Л. Толстого новыми домами. Местная жительница рассказала о некоторых нарушениях со стороны застройщика.

Ранее мэрия Бишкека сообщала, что снос старых домов и постройка новых по улице Л.Толстого на пересечении с Тыныстанова согласованы с местными жителями.

«На этом собрании было всего 5 человек жителей данных домов. И только двое одобрили проект. Причем один из одобривших является работником «Бишкеккурулуш». Я являюсь жителем дома № 4 и могу сказать, что нас ставят перед фактом. Жильцы нашего дома во главе с председателем ТСЖ против строительства. «Бишкекурулушу» принадлежит всего один дом на данном участке, намеченном под строительство, — пишет местная жительница в соцсети. — Линия строительства одного из домов (первого в их плане застройки) проходит дальше участка, находящегося в их собственности, и захватывает муниципальную дорогу (въезд во двор нашего дома), а также на 2 метра заходит на землю, являющуюся собственностью жителей дома № 4. Но «Бишкеккурулуш» данный факт не смущает. Они собираются перенести дорогу под стены четвертого дома».

По словам бишкекчанки, застройщик намерен вырубить деревья. «Я сказала об этом на общественном обсуждении, но данный факт Бишкекглавархитектура не учла. Мы требуем, чтобы «Бишкеккурулуш» учитывал интересы жильцов. Прежде чем приступать к проекту, нужно расселить жителей тех домов, которые находятся в непосредственной близости от стройки», — предлагает она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52358/
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