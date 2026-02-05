15:13
Общество

Идет уничтожение? Зампред кабмина ответил на вопрос о застройке центра Бишкека

Депутат Гуля Кожокулова подняла вопрос застройки центра столицы. Она отметила, что ранее вице-мэр Бишкека сообщил, что будут построены здания средней этажности.

«Это девять этажей. Но это же центр города — «сталинки», исторические, архитектурные строения. У нас все это идет на уничтожение?» — спросила нардеп.

В ответ министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев сказал, что «сталинки» изжили себя и практически находятся в аварийном состоянии.

«Мы оцениваем по техническому нормированию. Они изжили свои сроки эксплуатации. Они были в свое время рассчитаны на 50 лет, но практически простояли более ста лет», — отметил он.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в свою очередь пообещал, что мнение общественности будет учитываться при застройке центра Бишкека.

«Безусловно, будет приниматься во внимание техническое состояние этих зданий. Мы тоже хотим сохранять исторический культурный центр. Это справедливое замечание будет учтено, но все равно будем отталкиваться от технического состояния этих зданий. Кроме того, мы говорили с вами о законе о реновации. Это неизбежная часть модернизации и развития городской инфраструктуры. Мнение специалистов будет учтено. Исторический центр будет тоже сохранен. В концепции генплана это есть», — отметил он.

Гуля Кожокулова напомнила, что речь идет об историко-архитектурных строениях, облике столицы, добавив, что в других столицах мира есть «старый город» и «новый город». Она призвала власти Кыргызстана соблюдать этот принцип при застройке Бишкека. 
