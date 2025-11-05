Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов

Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства Санкт-Петербурга разработал проект генерального плана Бишкека до 2050 года по распоряжению кабинета министров Кыргызстана.

Генеральный план города — стратегический документ долгосрочного развития и направлен на усиление столичных позиций Бишкека, его формирование как финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.

24.kg узнало мнения экспертов о проекте генплана.

Татьяна Филатова, кандидат архитектуры, заведующая кафедрой архитектурной реновации Кыргызского технического государственного университета

— Как вы оцениваете представленный проект генплана, насколько он реалистичен и современен?

— Готовили его очень опытные специалисты с большим стажем. Они сделали генплан, исходя из тех сведений, которые предоставила наша сторона. Любой генплан предполагает перспективное развитие, и чтобы точно определить, как город будет развиваться, надо знать цифры, потенциал, динамику, как изменится численность населения, потребности... Поэтому по качеству генплана все, что смогли, специалисты сделали, а вот насколько реально его исполнить — другой вопрос.

Есть такая тенденция, что ни один генеральный план никогда не реализуют полностью — какой-то больше, какой-то меньше.

— От чего это зависит?

— Представьте свой семейный бюджет. Можете вы его спланировать на пять-десять лет? А тут речь о 25 годах. Это очень долгосрочные проекты. Многое зависит, конечно, от демографии — как будет происходить движение горожан, как много будет желающих работать в Бишкеке. Перенесут ли администрацию на юг Кыргызстана? Останется ли Бишкек промышленной, культурной столицей, как Алматы, допустим, в Казахстане?

Генпланы делают на 25 лет, но реализовать их через 15-20 лет с момента проектирования уже сложно: прогнозы чаще не угадывают. Даже при советской системе это было.

Читайте по теме Генплан-2050. В Бишкеке намерены ввести лимит на потребление питьевой воды

Например, мы предполагаем, что через 25 лет в столице будут проживать 2 миллиона человек. Я в этом сомневаюсь. Скорее всего, будет больше. И как только население начнет выходить за пределы генерального плана, сразу встанет вопрос: что его уже не получится реализовать по мощностям. Как будут удерживать эту планку в 2 миллиона? В советское время это регулировали — приглашали на работу, зачисляли в студенты, ограничивали прописку и так далее.

Нормальное градостроительное зонирование, планирование предполагает равномерное развитие всей территории — Чуйской долины, Иссык-Кульской и Нарынской областей и так далее. Пока же у нас есть один миллионный мегаполис, который высасывает силы со всей республики. Это серьезное слабое звено, когда вся экономика сосредоточена в одном городе.

— Что еще можете сказать о проекте генплана?

— Есть вопросы по статистике. В последние годы у нас значительный рост сектора госуправления. Административные здания, транспорт, обеспечивающий все госуправление, имеет очень большой вес в городе. По статистике проекта нового генплана, рост этого сектора ничтожный. Зато очень большой — по социальной сфере. Чем будут заниматься наши горожане в ближайшие 25 лет в социальной сфере?

У нас не хватает ни детских садов, ни школ, ни поликлиник, что социальная инфраструктура города практически не развивается, нет бесплатных общественных зон. На это, действительно, надо делать большую ставку. Но откуда взяли эту статистику, пока непонятно.Вместе с тем рост промышленности небольшой.

Читайте по теме Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?

Кроме того, по технико-экономическим показателям четко идет уменьшение водопотребления на человека. Как это произойдет? Заставят меньше ею пользоваться? Повысится стоимость, нас ограничат регулирующими счетчиками? Проблема не в том, чтобы рассмотреть эту схему, а в том, чтобы понять, можно ли ее реализовать. Это как обещание любого политика накануне выборов. Одно дело — сказать, а другое — ответить, есть ли ресурсы, чтобы это воплотить.

Или, допустим, транспорт. Улицу Киевскую по новому генплану закрывают для частного транспорта и отдают под общественный. Это правильно. Но если понадобится расширение, например, под линию трамвая, куда ее расширять? Такой возможности нет. Так же, как любая другая дорога в историческом центре, не поддается расширению без разрушения сложившейся архитектуры. И вот именно в этом — мой самый больной вопрос как специалиста.

Любой генеральный план сложившегося города должен иметь историко-архитектурный опорный план, то есть исходить из его сложившейся ценной исторической застройки.

Бишкек — один из четырех исторических городов в Кыргызстане помимо Каракола, Оша и Узгена. Но в новом проекте отсутствует раздел по историко-архитектурному опорному плану. Он, кстати, и в предыдущем генплане отсутствовал, что вызывало критику общественности. Почему это не учли нынешние разработчики, я не знаю. Возможно, просто заказчики посчитали, что памятники сохранять не будем, история нам не нужна, и территорию, включая исторический центр, будут развивать как новый город...

На самом деле, это серьезная проблема. Если этой позиции нет в генеральном плане, значит, можно считать, что сам государственный статус Бишкека как исторического города проигнорирован. Хотя в этой области проделали большую работу — есть проект охранных зон, список памятников. Как эта составляющая города будет развиваться в дальнейшем?

Ведь почти все памятники архитектуры у нас сосредоточены в историческом центре, где по новому генплану идет укрупненная застройка повышенной этажности.

— Какие изменения в городской инфраструктуре вы считаете наиболее срочными, отражены ли они в проекте?

— Генплан — верхушка айсберга. Он содержит много книг, разделов, в которых подробно расписано, сколько должно школ появиться, в каких районах, сколько больниц, как будет развиваться транспорт, и так далее.

Для чего делают генеральный план? Чтобы им могли пользоваться все остальные руководящие структуры, организации, чтобы можно было определить красные линии. Они, кстати, могут пройти по существующей застройке, а значит, появятся вопросы у граждан, владеющих участками, будут ли им компенсировать им стоимость или нет?

То есть генплан только показывает путь, а в дальнейшем под него появится много других документов. Поэтому говорить сейчас о каких-то недоделках или прожектерских идеях рано. Это только начало работы. Если эту версию генплана примут, начнутся следующие стадии разработки. Если же поступят принципиальные замечания, значит его будут корректировать.

В целом, конечно, генеральный план затрагивает не только специалистов, а буквально каждого горожанина — ведь это его личное жизненное пространство.

Белек Сарымсаков, архитектор, градостроитель

— В ближнем и дальнем зарубежье спорят, продолжать ли проектировать генеральные планы или перейти на мастер-планы, которые концептуально определяют перспективу развития того или иного города.

Дело в том, что генпланы сложны для реализации. Жизнь заставляет многое менять, чем больше процент реализации, тем лучше. Наш действующий генплан от 2006 года реализован максимум на 17-20 процентов. Много изменений и отклонений от утвержденного варианта.

— Чем мастер-план отличаются от генплана?

— Мастер-план отличается концептуальностью и избирательностью. Он более «живой» и глубже рассматривает вопросы социального плана, удобства и комфорта для проживания.

Читайте по теме Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года

Генеральный план, по сути, технический документ, имеющий силу закона, на основе которого разрабатывают комплекс градостроительной документации. Он адресован в основном специалистам. Простой горожанин его не прочитает, не поймет чертежи и схемы, технические расчеты.

Стратегический мастер-план нацелен на вовлечение горожан, бизнес-структур, муниципальных органов и сообществ и в период обсуждения основных идей, и в период рассмотрения готового документа.

— Генплан обязателен к исполнению или нет?

— Любые изменения для столицы должны вносить на уровне правительства. Но у нас быстрее меняются руководящие лица. За время действующего генплана сменилось шесть президентов, более 30 премьер-министров.

Генеральную линию развития столицы определяет правительство, руководство страны, а главные исполнители — Госстрой, горкенеш и мэрия, Бишкекглавархитектура, муниципальные органы.

В других странах целые институты занимаются реализацией основных позиций генерального плана.

— Что может стать главным препятствием для реализации генплана?

— Это зависит от политической воли руководства страны, развития социально-экономической базы, нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения, финансирования...

Реализация генерального плана — самая большая проблема не только в Кыргызстане, но и на пространстве СНГ.

Читайте по теме Генплан: деловой центр «Бишкек-сити» намерены сосредоточить в Ленинском районе

Генплан — это большая схема с толстыми пояснительными записками и расчетами нагрузки по инженерным сетям, численности населения, демографии и так далее. Генплан сделан в 5-10-тысячном масштабе, где в основном указано функциональное зонирование, где в ближайшие 20-25 лет будут развивать жилую застройку, транспортные узлы, улицы и магистрали, инженерные сети, озеленение и другое. Следом детально прорабатывают центральную часть города, жилые и производственные зоны, общественные центры в более крупном масштабе в проектах планировок и застроек...

Многие жители задаются вопросом, насколько реален представленный на обсуждение генплан города? Здесь уместен вопрос о выделении очередности его реализации — что делать в ближайшие годы и что в перспективе.

— Можете отметить какие-то сильные и слабые места в новом проекте?

— Пока я увидел только то, что в общем доступе. Надеюсь, на встрече со специалистами будет подробная информация и можно задать вопросы.

Сейчас сложно говорить о слабых и сильных сторонах, но отмечу: он выполнен командой питерских проектировщиков на хорошем профессиональном уровне, по канонам советской градостроительной науки, уважаемой в мире, и в кратчайшие сроки. Это немного настораживает, поскольку по нормативным правилам на проектирование таких крупных объектов, как Бишкек, отводится гораздо больше времени.

Хотя по тем же правилам перед разработкой генерального плана следовало иметь систему расселения Чуйской долины — схему районной планировки Чуйского экономического района.

Для Бишкека, являющегося ядром в линейной системе расселения Чуйской долины, удобно решение переезда части жителей мегаполиса в пригородные зоны (субурбии). Развитые транспортные связи, возможность перемещения производства в малые города и поселки, расположенные в получасовой зоне транспортной доступности столицы, позволят приостановить численный рост Бишкека и улучшат его плохую экологическую ситуацию.

Мы от Союза архитекторов в последнее десятилетие вносили предложения в Госстрой и правительство о необходимости разработки национальной системы расселения. В первую очередь, Чуйской долины, как наиболее урбанизированной в экономическом плане. К сожалению, нас не услышали...

Отсутствие общих данных по будущему развитию инженерных сетей обозначено, как конфиденциальная информация, а как известно любому архитектору, инженерно-транспортная инфраструктура является основополагающей при проектировании любого населенного пункта. Хотелось бы в общих чертах увидеть, как предлагается в генплане решить вопросы с недостатком инженерных сетей в столице: это энерго- и теплоснабжение, очистные сооружения, питьевая и поливная вода.

Увеличение процента многоэтажной застройки — не выход из положения, особенно с учетом ландшафтно-климатических условий и положения города в предгорной долине.

Известно, что самое комфортное многоэтажное жилье для горожанина — четыре-семь этажей с допустимой девятиэтажной застройкой.

Чем выше этажность, тем больше это сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии проживающих, увеличивается плотность застройки, число людей на квадратный метр земли и так далее.

В Европе испокон веков принято оставлять нетронутыми исторический центр, жилую застройку, которая появилась 100-200 лет назад, но с полной реконструкцией. Поэтому города нам интересны в историческом и культурном плане.

Высотную застройку сосредотачивают на специально отведенных территориях, так называемых деловых многофункциональных центрах — City.

Есть вопросы по инженерному обеспечению Бишкека на ближайшие годы, поскольку не первый год проблемы с их стабильной работой ощущает каждый житель столицы.

Это касается и экологического состояния городской среды...

— Сохранит ли Бишкек свой облик при этой активной застройке и росте населения в целом?

— Один из важных, на мой взгляд, вопросов перспектив развития Бишкека — это создание лица нашего города, столицы суверенного государства.

На днях вышло постановление кабмина КР о признании снежного барса национальным символом страны. Так почему мы не можем определить столичный бренд Бишкека для создания яркого и неповторимого лица города?

Читайте по теме Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность

Если обратить внимание на бренды известных городов мира, а они есть практически у каждой столицы, можно увидеть четкие программные тезисы, направленные на идеологию и стратегию развития того или иного города при бережном сохранении их исторического наследия и охраны окружающей среды.

Здесь мы возвращаемся к теме мастер-плана, где это можно сделать параллельно с разработкой и утверждением генплана.

Надо создать команды творческих людей, подключить историков, маркетологов, архитекторов, специалистов по брендингу, бизнесменов, всех заинтересованных, кто смог бы обозначить лицо нашего города, объявить конкурс на лучшее решение.

Муратбек Бейшенбаев, председатель Союза архитекторов КР

— Вы же не будете строить дом без проекта, так и с городом — обязательно должен быть документ, который реализуют поэтапно. Надо смотреть вперед на 20-30, 50 лет.

Предыдущий генплан разрабатывали давно, с тех пор многое изменилось. Промышленная, рекреационная, жилая зона развиваются, расширяются. Промзона выводится за город.

При разработке генплана важно все рассчитать — имеющиеся ресурсы, в том числе воду, доступность различных объектов, транспортную схему. Исходя из расчетов и следует развивать столицу.

Если, допустим, город будет расти вверх, то плюс в том, что на небольшой площади смогут разместить много людей, но появятся другие вопросы, требующие решения. Ведь должна быть зеленая зона, парковки, объекты соцкультбыта, пожарная безопасность и так далее.

В новом генплане разработали новую транспортную сеть, предложили виды общественного транспорта и новые районные подцентры для равномерного развития и децентрализации с учетом агломераций, вошедших в Бишкек, и ближайших городов областного, районного значения.

— Будет ли реализован новый генплан?

— Конечно, он должен выполняться, другого выхода нет — город должен развиваться. Если общественность и эксперты одобрят проект, а кабмин его примет, разработают детальный план планировки.