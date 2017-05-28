Топ-5 книг от профессора Эмиля Шукурова о живой природе

Сегодня гостем нашей рубрики стал профессор, доктор географических и кандидат биологических наук Эмиль Шукуров. Он рассказал о любимых популярных книгах о живой природе.

«Мы жили большой семьей в доме с большим двором. Наша мама держала во дворе разную живность. В сороковые годы была даже корова. Куры, утки, гуси, индюки, кролики — кого только не было в разное время. И, конечно же, были кошки и собаки. Лето проводил я обычно у дяди в селе Карагай-Булак. Там была своя живность. Кроме кур — овцы и корова. Иногда ата, как мы звали дядю, приводил с колхозного двора лошадей. Он их лечил. А мы с братом Эркином и сестрой Дамирой с ранних лет научились ездить верхом», — вспоминает ученый.

Со школьных лет возился я с птенцами птиц, ящерицами, ежами. Никто из большой семьи мне не мешал. И с младших классов стал читать книги о живой природе. Эмиль Шукуров

«Нам родители покупали много книжек. А еще я ходил к папе на работу в библиотеку Киргизского филиала Академии наук СССР, в которой были собраны книги библиотек, эвакуированных из оккупированных немцами территорий», — рассказывает Эмиль Шукуров.

1 Книги Джеральда Даррелла

Так я познакомился с А.Бремом, М.Пришвиным, В.Бианки. «Жизнь животных» Брема я читал том за томом, открывая для себя мир животных, такой на нас непохожий и такой интересный. Пришвин и Бианки дали почувствовать родство с живой природой, открыли поэзию жизни.

Увлекательные истории общения с миром животных Джеральда Даррелла («Гончие Бафута», «Земля шорохов», «Поместье-зверинец») стали не только любимыми книжками для меня, но и для моих детей Дины и Эрика.

2 Книги Лоренца и Леопольда

Новые глубины отношений между животными и людьми открылись в книгах К.Лоренца «Человек находит друга» и «Кольцо царя Соломона». Родство и уважение к природе, беспокойство о ее судьбе раскрываются в книгах О.Леопольда «Календарь песчаного графства», ван Лавик-Гудолла «В тени человека», В. Р. Дольника «Непослушное дитя биосферы», Я.Линблад «Человек — ты, я и первозданный», «Белый тапир и другие ручные животные».

Одной из первых, кто понял и показал растущую угрозу человечеству от последствий бездумного разрушения живой природы, стала Рейчел Карсон, отразившая эту тревогу в книге «Безмолвная весна».

3 «Канаттуу куштар» Саякбая Каралаева

Глубокое и разностороннее знание жизни природы Кыргызстана отражено в поэтическом сборнике о птицах нашего замечательного Саякбая Каралаева «Канаттуу куштар».

Вспоминается, как манасчи неоднократно посещал наш дом и подолгу беседовал с моим дедушкой Галием, одним из последних представителей Великого шелкового пути. До революции 1917-го года мой дед путешествовал от Манжурии до Персии и много повидал. Эмиль Шукуров

Неоднократные беседы с Чингизом Айтматовым убедили меня в его чутком и глубоком понимании живой природы, получившем отражение во многих его произведениях. В них не просто одушевление живой природы, но и демонстрация духовного единства со всеми живыми существами планеты и тревога о нашей общей с ними судьбе.

4 «Животный мир Кыргызстана» Янушевича

Введением в познание живой природы Кыргызстана стали научно-популярная книга А. И. Янушевича «Животный мир Кыргызстана», а также очерки П. Т. Цагараева «По горам и долинам Кыргызстана».

5 «Мир живой природы»

Настольной книгой является замечательное популярное, но выполненное на высоком научном уровне издание «Мир живой природы» из английской популярной энциклопедии «Радость познания», изданной на русском языке в 1984 году.

У нас вышла популярная энциклопедия на русском и кыргызском языках «Живая природа Кыргызстана» (Кыргызстандын жандуу жаратылышы) в 2014 году.