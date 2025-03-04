00:43
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Общество

Ленинградская область передала в дар Кыргызстану более 5 тысяч книг

Ленинградская область передала Кыргызстану более 5 тысяч книг — учебников, пособий и художественной литературы.

Отмечается, что региональный комитет по печати также выпустил серию тетрадей «Прадедушкины медали» — 50 наборов по 15 экземпляров, созданных директором Военного музея Карельского перешейка Баиром Иринчеевым. Эти издания направят в школы Чуйской области.

Губернатор Александр Дрозденко дополнил сборник книгами о Ленинградской области и знаковых местах России.

В конце марта делегация Ленинградской области планирует визит в Чуйскую область.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321718/
просмотров: 4252
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в чайхане в Усть-Луге: число пострадавших кыргызстанцев увеличилось
Сокращать осужденным срок заключения за чтение книг предлагают в Узбекистане
Высший Евразийский экономический совет подвел итоги: о чем говорили
Джоан Роулинг анонсировала новый футуристический роман
Книжная ярмарка «Балама жомок» пройдет в Бишкеке 31 августа
В Ленинградской области водитель наехал на двух кыргызстанцев, один из них погиб
В Бишкеке презентовали книгу о венгерском тюркологе, побывавшем и в Кыргызстане
Более 12 тысяч книг на английском языке подарили США южным областям Кыргызстана
Ленинградская область намерена развивать совместные проекты с Чуйской областью
Почти 1,8 миллиона новых детских книг кыргызским школам передали США
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
ОСАГО. Когда могут повысить стоимость полиса в&nbsp;Кыргызстане ОСАГО. Когда могут повысить стоимость полиса в Кыргызстане
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году