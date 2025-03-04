Ленинградская область передала в дар Кыргызстану более 5 тысяч книг

Ленинградская область передала Кыргызстану более 5 тысяч книг — учебников, пособий и художественной литературы.

Отмечается, что региональный комитет по печати также выпустил серию тетрадей «Прадедушкины медали» — 50 наборов по 15 экземпляров, созданных директором Военного музея Карельского перешейка Баиром Иринчеевым. Эти издания направят в школы Чуйской области.

Губернатор Александр Дрозденко дополнил сборник книгами о Ленинградской области и знаковых местах России.

В конце марта делегация Ленинградской области планирует визит в Чуйскую область.