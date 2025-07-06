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Общество

Кыргызстан передал Свердловской областной межнациональной библиотеке сто книг

Кыргызстан передал Свердловской областной межнациональной библиотеке сто книг. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КР в Екатеренбурге.

Отмечается, что в областной межнациональной библиотеке имени Павла Бажова прошла церемония передачи книг в дар. Всего передано около 100 книг на кыргызском и русском языках.

Свердловская областная межнациональная библиотека имени Павла Бажова активно занимается популяризацией кыргызской культуры и творчества писателей Кыргызстана, чьи произведения переведены на многие языки мира.

Достигнута договоренность по случаю 110-летия со дня рождения известного кыргызского поэта Алыкула Осмонова, провести мероприятие, направленное на популяризацию его творчества.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335334/
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