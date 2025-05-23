Библиотекарь напала на беременную учительницу школы № 56. Подробности от мэрии

В пресс-службе столичной мэрии прокомментировали инцидент, произошедший в школе № 56, где между библиотекарем и беременной учительницей произошел конфликт.

Напомним, читатель сообщил 24.kg, что 21 мая библиотекарь, которая по совместительству преподает кыргызский язык, напала на беременную коллегу при детях. Учительница Ж.К. со своими учениками пошла сдавать учебники. Библиотекарь Ж.Р. отказалась принимать книги, и между ними произошел конфликт.

«Библиотекарь напала на учительницу и поцарапала. Ж.К. находится в положении. Несколько ее учеников заступились за классного руководителя, но Ж.Р. начала толкать их и заперла в кабинете», — рассказал читатель.

В муниципалитете сказали, что опросили по данному инциденту директора школы № 56, который пояснил, что ранее составлен и утвержден график сдачи учебников в библиотеку. В связи с тем, что школьный библиотекарь находился на семинаре, график сдвинулся, и книги принимались 21 мая согласно живой очереди, куда явилась беременная учитель и якобы нарушала порядок очереди.

«В итоге возникла конфликтная ситуация между библиотекарем и этим учителем. Опять же, со слов директора школы, участники конфликта обратились в ГОМ, по результатам будет дана дополнительная информация», — рассказали в мэрии.

По данным УВД Октябрьского района, 21 мая в милицию с заявлением друг на друга обратились оба работника школы № 56. Назначены необходимые экспертизы.