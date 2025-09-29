19:20
Общество

Сокращенные версии эпоса о Манасе, Сейтеке и Семетее представили в Кыргызстане

Экс-депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков сообщил о завершении работы над созданием сокращенных версий эпических произведений о Манасе, Сейтеке и Семетее.

Проект занял около года. В подготовке книг участвовали Сулайман Рыспаев, Замир Баялиев и группа художников, которые оформили издания.

По словам Карганбека Самакова, книги предназначены для детей. Их цель — сделать эпическое наследие кыргызского народа более доступным для молодого поколения.

Автор выразил уверенность, что адаптированные версии помогут детям заинтересоваться величайшими памятниками устного творчества и сохранить связь с культурными корнями.

