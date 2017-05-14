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Общество

Алмазбек Атамбаев обсудил с главой China Road строительство дорог в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с председателем правления китайской государственной корпорации дорог и мостов China Road and Bridge Corporation строительство дорог в Кыргызстане. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы государства в КНР.

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На встрече обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной автодороги Север — Юг, железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также реконструкции улиц города Бишкека. Алмазбек Атамбаев обратил особое внимание на необходимость качественного строительства.

Напомним, что президент Кыргызстана находится в Пекине по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Алмазбек Атамбаев участвует в международном экономическом форуме «Один пояс — один путь». Доклад главы государства на форуме ожидается завтра во второй половине дня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51660/
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