Сколько стоит километр скандальных дорог Кыргызстана

Как строят в Кыргызстане дороги, интересует всех. Депутатов Жогорку Кенеша, в частности, волнует стоимость одного километра. Однако чиновники Министерства транспорта и дорог сходу цену назвать не смогли.

ИА «24.kg» попыталось посчитать стоимость километра дороги наиболее скандальных проектов.

Золото, а не дороги

На одном из заседаний комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша депутаты поинтересовались у заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева, сколько стоит километр дороги и почему сократили участок реабилитации трассы Бишкек — Кара-Балта. Однако он не дал прямых ответов.

«Вы ставите под угрозу отчет правительства. Сколько стоит километр дороги? Почему сократили Бишкек — Кара-Балту? Вы письменно ответите. Что за тайны мадридского двора? Мы поименно всех дадим, кто не смог ответить», — сказал Марат Аманкулов.

Чиновник парировал лишь тем, что стоимость километра дороги по каждому объекту высчитывается индивидуально.

По информации экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой, в Кыргызстане стоимость строительства одного километра варьируется от $0,7 до $3,1 миллиона.

При этом срок службы трассы составляет всего 5 лет. К примеру, в США или Германии дороги строят от $2,4 до $4,2 миллиона за километр, но служат они до 30 лет. В Китае стоимость километра дороги $0,9 миллиона при сроке службы 25 лет.

«Чайна Роуд энд Бридж» VS «Лонг Хай»

Минтранс предоставил ИА «24.kg» анализ дорожных проектов корпорации «Чайна Роуд энд Бридж» и «Лонг Хай», в котором расписаны и объемы работ, и стоимость за километр.

К примеру, по проекту реабилитации дороги Ош — Баткен — Исфана километр стоит $737,4 тысячи. Это самая низкая стоимость из последних реализуемых проектов. Наивысшая цена по строительству альтернативной дороги Север — Юг (участок Арал — Казарман) — $2 миллиона 935,1 тысячи.

Длина дороги Ош — Баткен — Исфана составляет 124 километра , а Север — Юг (участок Арал — Казарман, Фаза-2) — 101,8 километра . Как видно, протяженность не влияет на стоимость. Необходимо учитывать, в какой местности проходит дорога, сколько полос, предусмотрены ли тоннели и мосты.

С севера на юг строят новую трассу, а дорогу из Оша в Исфану реабилитируют.

Строительство — комплекс технологических, инфраструктурных и управленческих процессов по сооружению трассы.

Реконструкция — комплекс работ, при выполнении которых изменяются параметры трассы и ее участков, ведущих к изменению класса или категории либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Капитальный ремонт или реабилитация — комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории дороги.

Основную долю при строительстве альтернативной дороги Север — Юг занимают земляные работы, а дорожная одежда стоит на втором месте. Дорогостоящими также являются дорожное обустройство и возведение мостов.

Кто они, китайские подрядчики?

Интересно, что «Чайна Роуд энд Бридж» освобождена от уплаты НДС, в то время как «Лонг Хай» выплачивает 12 процентов налога. Проекты «Чайна Роуд энд Бридж» финансирует Эксимбанк Китая, а «Лонг Хай» — правительство Кыргызстана. Именно поэтому один подрядчик освобожден от уплаты налога.

До недавнего времени все транспортные проекты реализовывала «Чайна Роуд энд Бридж». Она же разрабатывала технико-экономическое обоснование строительства кольцевой автодороги вокруг озера Иссык-Куль. Другие компании попросту не могли пробиться к проектам.

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Как признаются в Минтрансе, зачастую компанию «Чайна Роуд энд Бридж» номинировала китайская сторона, согласно подписанному соглашению. Как правило, подрядчиками в проектах, финансируемых Эксимбанком Китая, номинируются крупные государственные компании, имеющие международный опыт и пользующиеся поддержкой государства.

В Кыргызстане эта компания прославилась не только строительством дорог. Бывший министр транспорта и дорог Замирбек Айдаров ездил на автомобиле «Лексус 570», зарегистрированном на компанию «Чайна Роуд энд Бридж».

В июле 2015 года между министерством и компанией подписано соглашение о временном использовании автомашины «Лексус LX 570» (госномер 1010BZ) для контроля строительства, реабилитации, ремонта и содержания автомобильных дорог, что требует «значительных поездок».

Также машину использовали для «обеспечения элементарных условий для передвижения по республике, во время рабочих командировок, в значительной степени во время чрезвычайных ситуаций — снежных лавин, камнепадов, оползней, где требовалась автомашина повышенной проходимости».

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К слову, контракт неожиданно закончился, как только Замирбека Айдарова предложили отстранить от должности, а глава правительства Сооронбай Жээнбеков приступил к изучению ситуации.

Другой скандал случился с «Лонг Хай» из-за строительства дороги Балыкчи — Корумду стоимостью практически $80 миллионов. Тогда Темир Сариев лишился кресла премьер-министра. Депутатская комиссия нашла ряд нарушений при проведении тендера.

Позже компания перестала платить зарплату работникам, и проект временно остановили. Депутаты даже обвинили Минтранс в намеренном срыве работы подрядчика, чтобы расторгнуть с ним договор и передать проект другой компании.

Несмотря на многочисленные скандалы, подрядчики продолжают строить дороги, потом переделывать, а Минтранс терпит, потому что все работы проводятся в долг.