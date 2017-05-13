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Общество

Милиция о подробностях инцидента с туристами, которым угрожали, вымогая деньги

В УВД Иссык-Кульской области рассказали подробности о факте угроз и вымогательства денег у туристов из России.

Напомним, 12 мая на южном побережье озера Иссык-Куль произошел инцидент между туристами из России и местными жителями, где последние потребовали платы за вход в ущелье «Сказка», а когда гости попросили показать документы, подтверждающие их право взимать деньги, те показали оружие.

По информации УВД Иссык-Кульской области, 12 мая 2017 года в дежурную часть ОВД Тонского района поступило сообщение, что двое неизвестных парней азиатской национальности в каньоне «Сказка», угрожая огнестрельным оружием, завладели денежными средствами граждан России в размере 100 сомов.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила обстоятельства данного инцидента.

По словам жителей Москвы (Россия) Евгения Дианова и Алины Ефимовой, 12 мая примерно в 10.00 они на попутной автомашине прибыли к каньону «Сказка». Когда стали проходить шлагбаум, к ним подошел парень и потребовал оплатить за вход 50 сомов за каждого. Евгений Дианов попросил показать разрешительные документы, на основании которых взимаются деньги.

Мужчина позвал из автомашины BMW другого незнакомого, который предложил Дианову пройти к автомашине и ознакомиться с документами. По словам туриста, когда незнакомый парень открыл багажник, он увидел винтовку. В связи с чем Дианов сказал им, что они крутые парни, у них есть BMW и оружие, но это не повод для платного входа в каньон.

Местные жители ответили, что они могут пройти бесплатно, но тогда они не ручаются за их безопасность. Гости заплатили 100 сомов и потребовали документ об оплате.

Им выдали квитанцию за № 3 от 12 мая 2017 года с печатью на имя ЧП Кубанычбек уулу Айбек. При этом Дианов дал показания, что неизвестные не вынимали оружие из багажника и не угрожали им.

Как сообщается, установлены личности требовавших оплату у туристов — это жители села Боконбаево Тонского района 26-летний Кубанычбек уулу Айбек и 16-летний Самат Жумаев.

По их словам, земельный участок, расположенный в каньоне «Сказка», согласно приказу № 42 от 15 июля 2013 года главы Тонского айыльного округа, сроком на 7 лет арендует Абай Тунгатаров, проживающий в Бишкеке.

По устному соглашению они работают на шлагбауме перед входом в каньон на протяжении четырех лет летом. Они сообщили, что по устному указанию арендатора взимают денежные средства в размере 50 сомов с человека для обслуживания территории в каньоне «Сказка». С их стороны в отношении российских туристов угроз с оружием не было и выписана квитанция за оплату.

По информации УВД области, в ходе проверки установлено, что увиденное оружие туристами не является огнестрельным. Это пневматическая винтовка, которая принадлежит С. Жумаеву. Она направлена на судебно-баллистическую экспертизу.

В настоящее время следственным отделением ОВД Тонского района направлены запросы в государственные органы на предмет законности взимания денежных средств за вход в каньон «Сказка», отмечает пресс-служба УВД региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51641/
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