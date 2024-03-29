В ущелье Адыгене волонтеры нашли заблудившихся туристов из России

В ущелье Адыгене Чуйской области волонтеры нашли заблудившихся туристов из России. Об этом в соцсетях сообщил Давран Осмонкулов.

По его словам, найденного отца и двух его детей 19 и 10 лет передали спасателям Министерства чрезвычайных ситуаций.

В МЧС отметили, что семья потерялась вчера, 28 марта. На поиски, помимо четырех спасателей, в 21.55 вышли два волонтера, один из которых Давран Осмонкулов.

По информации МЧС, туристы из РФ заблудились из-за резкого изменения погоды и снега. Дети были легко одеты и замерзли. Их нашли в 3.00. Потерявшимся оказали первую медицинскую помощь и спустили с горы в 5.30.