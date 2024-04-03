«Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» объявила о новых требованиях, предъявляемых к пассажирам, направляющимся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу, Панаму и Бразилию. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Турции.

По ее данным, согласно новым правилам, пассажиры, у которых нет багажа, предварительного бронирования в отеле, обратного билета, а также те, чей транзитный полет длится более 24 часов, не будут допущены на рейс, несмотря на то что их данные соответствуют паспортно-визовым требованиям.

В страны Южной Америки через Стамбул введены следующие правила: Номер бронирования авиабилета (PNR) по маршруту прибытия. Наличие подтверждения бронирования из отелей на имя пассажира. Отсутствие различий между датами вылета и датами бронирования отеля. Транзитные рейсы внутри стран Южной Америки продолжительностью не более 24 часов. Наличие багажа помимо ручной клади пассажиров. Соответствующие документы, подтверждающие цель поездки (учеба, работа и другое), должны быть переведены на английский язык и заверены нотариально. Наличие кредитных карт и наличных денег у пассажиров. Готовность пассажира дать четкие ответы на вопросы, связанные с целью поездки. Board to ok — подтверждение готовности к приему авиакомпанией из страны назначения, согласно процедуре.

«В случае невыполнения вышеуказанных требований авиакомпания оставляет за собой право отказать в перевозке пассажира», — говорится в сообщении.

Пассажиры, летящие через Турцию в определенные латиноамериканские направления, получили соответствующие сообщения о запрете на полеты.

Проверка соблюдения новых требований будет проводиться при приеме на рейс в транзитные аэропорты Стамбула, Анкары и Анталии для граждан Кыргызстана.

По данным посольства, ряд стран заявили, что введение дополнительных требований для въезда связано с пересечением границы мигрантами, которые незаконно въезжают в США через латиноамериканские страны.