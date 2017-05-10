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Общество

Королю Норвегии подарили ненаписанные книги

Фото из Интерента. Король Норвегии Харальд V

Монаршая чета Норвегии (король Харальд V и королева Соня), отмечающие сегодня официальный 80-летний юбилей, получили в качестве одного из праздничных подарков так называемую «Библиотеку будущего» — книги, которые напишут и напечатают только к 2114 году. Об этом сообщило издание rg.ru.

Как отмечается, от лица норвежской столицы подарок монархам преподнесла мэр Осло Марианне Борген. Он представлял собой шесть подарочных сертификатов, которые через 97 лет можно будет обменять на литературные сборники самых интересных авторов нынешнего и будущего века.

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«Библиотека будущего» — растянутый на 100 лет арт-проект шотландской художницы Кэти Патерсон, мэрии Осло и столичной библиотеки.

Каждый год коллекция, хранящаяся в специальном зале библиотеки, будет пополняться одним произведением современного мирового писателя, поэта или драматурга, некоторые из которых, как поясняют инициаторы акции, пока еще даже не родились.

В 2114 году все отобранные в течение века литературные произведения напечатают на бумаге, сделанной из тысячи елей, посаженных в мае 2014 года в лесу Нурмарка, на севере от Осло.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51415/
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