17:05
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Власть

Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога

Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

Reuters
Фото Reuters. Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского

«По итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни.

С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — говорится в заявлении.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер, который в 2019 году оказался в центре скандала из-за обвинений в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. У него были связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями, что сделало дело еще более громким. В том же году его арестовали, но вскоре он был найден мертвым в тюрьме.

В социальных сетях большую огласку обрел его частный остров на Виргинских островах США, который получил название «остров педофилов» или «остров разврата», потому что, по показаниям свидетелей и расследованиям, там происходили вечеринки и насилие над детьми.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347640/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Наследная принцесса Нидерландов стала первой женщиной в армии из семьи короля
Сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Британии UKEF намерен Кыргызстан
Президент Кыргызстана провел несколько встреч на полях сессии Генассамблеи ООН
Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана
Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии
Великобритания тоже заявила о готовности признать Палестину
В Саудовской Аравии скончался принц, который провел в коме более 20 лет
Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет
Новые случаи мошенничества с трудоустройством за рубежом зафиксировали в КР
Оборонная стратегия Великобритании переходит к состоянию «готовности к войне»
Популярные новости
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
&laquo;Исчезли волосы&raquo;: Трамп недоволен своей фотографией на&nbsp;обложке журнала Time «Исчезли волосы»: Трамп недоволен своей фотографией на обложке журнала Time
Кыргызстан планирует отозвать ратификацию протокола ООН об&nbsp;отмене смертной казни Кыргызстан планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
16:49
Ташиев подарил жителю Чуйской области трехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области трехкомнатный дом...
16:44
Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога
16:23
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций
16:05
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
15:42
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства