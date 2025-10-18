Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога

Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

Фото Reuters. Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского

«По итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни.

С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — говорится в заявлении.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер, который в 2019 году оказался в центре скандала из-за обвинений в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. У него были связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями, что сделало дело еще более громким. В том же году его арестовали, но вскоре он был найден мертвым в тюрьме.

В социальных сетях большую огласку обрел его частный остров на Виргинских островах США, который получил название «остров педофилов» или «остров разврата», потому что, по показаниям свидетелей и расследованиям, там происходили вечеринки и насилие над детьми.