Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс, сообщает журнал Variety.

Ему было 76 лет.

Помимо мультфильма «Король Лев», режиссер работал над такими картинами, как «Трон», «Оливер и компания», «Русалочка», «Аладдин» и «Красавица и Чудовище».

Роджер Аллерс начал работать в Disney при разработке предпродакшн-концептов для «Трона» — американского фантастического фильма 1982 года. Затем он был художником раскадровки в «Оливере и компании» и «Русалочке», а потом стал главным по сюжету в «Красавице и Чудовище» и сорежиссером «Короля Льва».