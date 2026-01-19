10:10
Общество

Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс, сообщает журнал Variety.

Ему было 76 лет.

Помимо мультфильма «Король Лев», режиссер работал над такими картинами, как «Трон», «Оливер и компания», «Русалочка», «Аладдин» и «Красавица и Чудовище».

Роджер Аллерс начал работать в Disney при разработке предпродакшн-концептов для «Трона» — американского фантастического фильма 1982 года. Затем он был художником раскадровки в «Оливере и компании» и «Русалочке», а потом стал главным по сюжету в «Красавице и Чудовище» и сорежиссером «Короля Льва».
