Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах, завоевав в Италии 17 первых мест. На зимних Играх-2026 накануне биатлонист Йоханнес Дале победил в масс‑старте на 15 километров и принес сборной 17-ю золотую медаль.

Фото СМИ. В лыжной гонке на зимней Одимпиада-2026 норвежцы тоже стали лучшими

Таким образом, Норвегия обновила собственный мировой рекорд по количеству золотых наград на одной зимней Олимпиаде. В 2022 году в Пекине норвежцы завоевали 16 медалей высшей пробы, что тогда также было лучшим результатом в истории.

Помимо биатлона норвежские атлеты побеждали в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Всего в активе сборной Норвегии на текущих Играх уже 36 медалей разного достоинства.