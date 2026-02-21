16:14
Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах

Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах, завоевав в Италии 17 первых мест. На зимних Играх-2026 накануне биатлонист Йоханнес Дале победил в масс‑старте на 15 километров и принес сборной 17-ю золотую медаль.

Таким образом, Норвегия обновила собственный мировой рекорд по количеству золотых наград на одной зимней Олимпиаде. В 2022 году в Пекине норвежцы завоевали 16 медалей высшей пробы, что тогда также было лучшим результатом в истории.

Помимо биатлона норвежские атлеты побеждали в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Всего в активе сборной Норвегии на текущих Играх уже 36 медалей разного достоинства.
