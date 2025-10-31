Беспрецедентный случай в Британии: король Карл III лишил титула принца Эндрю

Король Великобритании лишил титула принца Эндрю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.

Фото из архива. Король Карл III лишил титула принца Эндрю

Брат Карла III также должен покинуть свою резиденцию Royal Lodge.

Напомним, принца Эндрю обвиняли в связях с Эпштейном и сексуализированном насилии.

«Принц Эндрю теперь будет называться Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Ему также направлено официальное уведомление о необходимости отказаться от договора аренды королевского жилья. Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и будут с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

О решении объявлено на фоне скандала о связях британского принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в секс-торговле несовершеннолетними и в 2019 году найденным повесившимся в тюремной камере.

Ранее принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского.

В 2022-м принц Эндрю, восьмой в очереди на престол, лишен большинства других титулов и отстранен от королевских обязанностей.