10 дней под арестом в Москве были семь кыргызстанцев. Посольство оправдывается

10 дней под арестом в Москве были семь кыргызстанцев. Московские правозащитники назвали инцидент похищением иностранцев. Посольство Кыргызстана в России оправдывается.

Кыргызстанцев, которые отсидели в спецприемнике ОВД Бирилево Западное, уже отпустили. Об этом сообщает российский правозащитник Валентина Чупик.

По ее словам, 23-летнего Абдылда уулу Калыбека, 27-летнего Бактыбека Адылбекова, 30-летнего Зайнабидина Арапова, 21-летнего Комрона Давлятова, 34-летнего Сыргабека Досумканова, 23-летнего Сирожиддина Зайниддинова и 20-летнего Давронбека Эргашова задержали 19 апреля и доставили в ОВД Бирюлево Западное. Спустя сутки их отвезли в суд, по ее словам, под надуманными предлогами (мелкое хулиганство, распитие спиртного, нетрезвое вождение).

«Задержанным дали по 10 суток ареста, оттуда доставили в спецприемник, где продержали десять дней. Дежурный спецприемника Савочкин позже сказал, что «всех отпустили», но, как выяснилось при моем обращении в УВД, их не отпустили: к дверям спецприемника подогнали автобус УВД, насильно запихали туда этих граждан и увезли якобы в Московское ОВД. То есть фактически полицейские похитили этих иностранных граждан», — рассказала Валентина Чупик.

Правозащитник добавила, что судья Щербинского городского суда Иванова, которая уже заготовила постановления об административном выдворении кыргызстанцев без законных оснований, не решилась их подписать, и граждане КР были отпущены.

Валентина Чупик отдельно отмечает неудовлетворительную работу Посольства Кыргызстана в России. По ее словам, сотрудники дипмиссии не сделали совершенно ничего для освобождения своих соотечественников и для оказания правой помощи им.

В свою очередь в дипломатической миссии КР в РФ заявили, что кыргызстанцы были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудник Посольства КР Гулбарчын Байымбетова на своей странице в социальной сети заявила, что родственники задержанных не обращались к дипломатам.

По ее словам. Посольством дана соответствующая консультация по правовым вопросам и напоминание об обязательном соблюдении законов страны пребывания гражданами КР.