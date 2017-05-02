В России запретили имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики

Президент России подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Об этом сообщил ТАСС.

Читайте по теме Власти Китая запретили называть детей именами с религиозным значением

«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», — так звучат изменения в статью 18 Закона РФ «Об актах гражданского состояния».

Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко. Она приводила статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно их данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек это Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.