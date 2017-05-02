В России запретили имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики

Президент России подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Об этом сообщил ТАСС.
Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко. Она приводила статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно их данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек это Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.