Акылбек Жапаров призвал мигрантов соблюдать законы и традиции страны пребывания

Депутат Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве участились рейды на мигрантов, кыргызстанцев проверяют и депортируют на родину.

«К нам обращаются сотни мигрантов. Они говорят, что у них проверяют телефоны, если увидят там видео наших аалымов, то сразу думают, что у кыргызстанцев есть связь с радикальными организациями. Можно ли провести переговоры по этому поводу?» — спросил нардеп.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что кыргызстанцы за границей должны соблюдать законы и традиции страны пребывания.

«Надо этому учиться. Мы работаем над этим. В Великобританию на сельхозработы уехало около 8 тысяч граждан, Минтруда их подготовило, помогло изучить законы этой страны», — сказал он.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.