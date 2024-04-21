Поваренная соль. Чем она вредна и почему от нее нельзя отказываться

По статистике в Кыргызстане потребляют соли в 2,5 раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Чем это чревато и о том, какие продукты могут заменить поваренную соль, 24.kg рассказала врач-нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Марина Дуйшенкулова.

1 Для чего нужна соль? Поваренная соль (хлорид натрия) необходима для регуляции давления крови, работы нервной системы и мышечной активности. Соль также влияет на пищеварение, регуляцию гормонов и поддержание кислотно-щелочного баланса.

2 Вызывает ли соль привыкание? Многие исследования говорят о том, что хотя соль не вызывает физиологического привыкания, как сигареты и сахар, но некоторые люди могут испытывать психологическое привыкание к ее вкусу и уровню потребления. Это может привести к перееданию соленых продуктов, что, в свою очередь, может способствовать появлению проблем со здоровьем.

3 Какие есть признаки чрезмерного потребления соли? Жажда.Так организм пытается снизить количество натрия (избыток выводится водой). Отеки из-за задержки жидкости в организме. Нехватка кальция. Он вымывается из организма, что может привести к дефициту в организме и ослаблению костей. Проблемы с восприятием вкуса. Еда может казаться более пресной или иметь другой вкус.

4 Чем чреват избыток соли? Повышается вероятность развития высокого артериального давления (гипертония) — фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта. ССЗ, кстати, занимают первое место в структуре смертности в Кыргызстане. Почти каждый второй взрослый кыргызстанец имеет повышенное артериальное давление. Кроме того, возможно ухудшение функций почек; увеличение риска остеопороза; могут начаться проблемы, связанные с метаболизмом, и заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь).

5 Можно ли совсем отказаться от соли? Соль играет важную роль в нашем организме, поэтому совсем отказываться от нее не рекомендуют. Она необходима для регуляция баланса жидкостей, что очень важно для правильной работы клеток и органов. Соль играет значительную роль в пищеварении, усиливает вкус, аппетит, стимулирует выработку слюны и желудочного сока. Недостаток может привести к недостаточному удержанию жидкости в организме, обезвоживанию, снижению уровня натрия в крови, что вызывает слабость, головокружение, мышечные судороги. Возможны расстройства нервной системы, включая сонливость, ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы из-за нарушения электролитного баланса.

6 Чем можно заменить соль в питании? Различными специями и приправами (куркума, карри, паприка, черный перец, кориандр), свежими или сушеными травами (базилик, орегано, петрушка, розмарин, сельдерей, укроп). Можно использовать чеснок, лук, имбирь, лимонный, лаймовый или гранатовый сок, различные соусы, которые придают кислотность блюдам, бальзамический уксус, горчицу, хрен. Все эти альтернативы помогут добавить разнообразие вкусовых оттенков блюду без излишнего потребления соли.

7 Какая норма потребления? Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослые должны потреблять не более 5 граммов в сутки (одна чайная ложка без горки). Детям до двух лет не рекомендуют употреблять соль. Что касается детей до 10 лет, им рекомендуют до 3 граммов соли в день, а старше — не более 5 граммов. Однако нормы могут меняться из-за индивидуальных особенностей организма.

8 Какая соль лучше? По словам медика, все виды соли в основном состоят из натрия хлорида и поставляют необходимые минералы для правильной работы организма. Однако есть некоторые различия между ними, которые могут влиять на вкус, текстуру. Морскую соль, например, добывают из морской воды и обычно не сильно очищают, как обычную поваренную соль. Многие предпочитают именно морскую из-за ее натуральности. Каменная соль добывается обычно из земли, имеет крупные кристаллы, ее можно использовать в виде добавки к блюдам для придания особого внешнего вида. Читайте по теме Ничего не делать и похудеть не получится. Секреты борьбы с лишним весом Поваренная — типичная соль, которую продают в супермаркете, обычно очищают и обрабатывают для удаления примесей. Пан-соль — многокомпонентная смесь, содержащая различные виды минералов, рекламируется как более здоровая альтернатива, чем обычная соль. Употребление разных видов соли зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений и финансовых возможностей, так как цена на продукт отличается.

9 Когда солить блюда? Спорный вопрос. Все зависит от предпочтений и техники приготовления блюд. Добавление соли во время готовки помогает более равномерно распределять ее в блюде. Добавление небольшого количества соли в кипящую воду при варке дает более насыщенный вкус. Однако следует помнить, что пересоленное блюдо очень тяжело исправить, поэтому лучше добавлять соль постепенно и пробовать на вкус. Добавление соли в конце приготовления является распространенной практикой, что позволяет контролировать окончательный вкус и избежать пересола. Некоторые блюда (например, салаты) лучше солить перед подачей, чтобы сохранить свежесть ингредиентов. Некоторые рецепты могут требовать большого количества соли для выделения вкуса.