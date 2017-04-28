12:48
+13
USD 67.24
EUR 73.35
RUB 1.18
Общество

Власти Китая запретили называть детей именами с религиозным значением

Власти Китая в северо-западном регионе Синьцзян запретили называть детей именами с религиозными значениями, которые традиционно используются мусульманами. Об этом сообщило Радио «Свобода».

По его данным, официальный представитель властей Синьцзяна подтвердил сообщения западных СМИ о том, что такие имена, как Ислам, Коран, Мекка, Джихад, Имам, Саддам, Хадж и Медина, входят в число десятков детских имен, запрещенных в КНР в соответствии с новыми Правилами именования этнических меньшинств.

Представитель полиции в столице региона Урумчи заявил, что любые дети, зарегистрированные с такими именами, будут исключены из системы государственной регистрации, которая предоставляет доступ к здравоохранению и образованию.

Регулирование затрагивает преимущественно мусульманские коренные этнические группы региона, в том числе не менее 10 миллионов уйгур, не менее 1,5 миллиона казахов, 150 тысяч киргизов, 5000 татар, 4000 таджиков и около 1000 дунган.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50770/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
С 29 апреля по 1 мая будет закрыта кыргызско-китайская граница
Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства
Чаще всего в ДТП в Бишкеке страдают дети от 10 до 14 лет
В Кыргызстане отправляют детей в школу, как на войну
В Узбекистане книги, газеты и фильмы промаркируют по возрастам
Изменить систему государственных пособий предлагают в Кыргызстане
В МВД Кыргызстана рассказали, куда пропадают дети
Канадский маньчжур ищет в Кыргызстане «мягкую силу» Китая
В Бишкеке виновник наезда на двух школьников арестован на время следствия
На Иссык-Куле пройдет первый детский кинолагерь
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Бизнес
MegaCom празднует свой день рождения! MegaCom празднует свой день рождения!
Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на&nbsp;концерте в&nbsp;Джалал-Абаде Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi