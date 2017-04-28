Власти Китая запретили называть детей именами с религиозным значением

Власти Китая в северо-западном регионе Синьцзян запретили называть детей именами с религиозными значениями, которые традиционно используются мусульманами. Об этом сообщило Радио «Свобода».

По его данным, официальный представитель властей Синьцзяна подтвердил сообщения западных СМИ о том, что такие имена, как Ислам, Коран, Мекка, Джихад, Имам, Саддам, Хадж и Медина, входят в число десятков детских имен, запрещенных в КНР в соответствии с новыми Правилами именования этнических меньшинств.

Представитель полиции в столице региона Урумчи заявил, что любые дети, зарегистрированные с такими именами, будут исключены из системы государственной регистрации, которая предоставляет доступ к здравоохранению и образованию.

Регулирование затрагивает преимущественно мусульманские коренные этнические группы региона, в том числе не менее 10 миллионов уйгур, не менее 1,5 миллиона казахов, 150 тысяч киргизов, 5000 татар, 4000 таджиков и около 1000 дунган.