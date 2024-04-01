Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил депутат Кубанычбек Самаков.

Нардеп попросил чиновников прокомментировать инициативу российской стороны ввести визовый режим для граждан Кыргызстана и участившуюся нетерпимость по отношению к кыргызам.

«Из-за четырех таджикистанцев среди граждан России усиливается ксенофобия в отношении граждан КР. Это наблюдается не только в Москве, но и в других субъектах РФ. Наших преследуют и оказывается давление. Какие меры вы принимаете, чтобы искоренить это?» — спросил Кубанычбек Самаков.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев ответил, что, действительно, некоторые депутаты Госдумы поднимают вопрос о введении визового режима.

«Но я думаю, это не касается Кыргызстана. Мы находимся в составе ЕАЭС. После теракта усилилась ксенофобия по отношению к другим национальностям. Мы работаем по этому вопросу», — сказал Алмаз Имангазиев.

Депутат Кубанычбек Самаков призвал достойно отвечать госчиновникам и депутатам РФ, которые позволяют себе ксенофобские высказывания.

«К гражданам Кыргызстана и до теракта не проявляли хорошее отношение. Теперь это усиливается. Поэтому прошу предупреждать такие явления», — сказал Кубанычбек Самаков.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Сотни людей приехали на концерт музыкальной группы. Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей. После подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 143 человека, еще 360 пострадали. По уголовному делу арестовали девять подозреваемых, в том числе участвовавших в нападении на концертный зал.