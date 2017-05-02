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Общество

Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в странах Бенилюкс

Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в странах Бенилюкс. Об этом сообщила продюсер картины Алтынай Койчуманова.

По ее данным, «Кентавр» получил главный приз фестиваля MOOOV, прошедшего в Бельгии 18—30 апреля. Арт-директор фестиваля Марк Бунен в своем поздравительном письме отметил, что «Приз КАНВАС» вручается лучшему фильму фестиваля и гарантирует дистрибуцию в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Фильм выйдет в прокат весной 2018 года.

В основной конкурсной программе было представлено восемь фильмов из Сингапура, Турции, Аргентины, Индии, Мексики, Южной Африки, Сенегала и Кыргызстана.

В Кыргызстане фильм в прокате с 31 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50906/
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