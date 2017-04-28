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Общество

Продажа «взрывного» Samsung Galaxy Note 7 обновленной версии начнется в июне

Фото Forbes. Корейский производитель предпримет вторую попытку выйти с этой моделью смартфона на рынок

Первая партия из 300 тысяч обновленных «взрывных» Samsung Galaxy Note 7 появится в продаже в Корее у трех телеком-операторов в июне. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, точные цены пока обсуждаются, но, скорее всего, Samsung Galaxy Note 7 R будет стоить около $620, что на $266 дешевле прошлогодней цены фаблета.

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Смартфоны получат новую аккумуляторную батарею, которая и была причиной возгорания и взрывов Note 7, емкостью 3200 мАч.

Официальная информация появится позже, и пока известно только о продажах в Корее.

«Информацию о продукте, включая название, техническую спецификацию и ценовой диапазон, объявят, когда устройство будет доступно», — заявили в Samsung Electronics, подтвердив планы продаж Samsung Galaxy Note 7 R.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50794/
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