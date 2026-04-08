В Бишкеке 400 лифтов изношены. Жители возмущены правилами очереди на замену

В Бишкеке около 400 лифтов в старых многоэтажках давно отслужили свой срок и нуждаются в срочной замене. Мэрия проводит обновление поэтапно, однако жители — в основном пенсионеры — опасаются, что из-за медленных темпов очереди они просто не дождутся новых подъемников.

Татьяна Горкина представляет интересы кооператива из 10 домов в микрорайоне "Аламедин-1". Здесь проживают 6,5 тысячи жителей, среди которых почти половина — пенсионеры, а также много маломобильных граждан и многодетных семей. Эти дома были сданы в эксплуатацию в 1979 году, и износ лифтов в них составляет уже более 40 лет.

На заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Бишкекского городского кенеша она рассказала, что в «Горлифте» числится 1 тысяча лифтов, и ежегодно заменяется порядка 100 из них, из-за чего формируется очередь более чем на 10 лет. При этом приоритет отдается не по принципу аварийного состояния или износа свыше 45 лет, а муниципальным домам, относящимся к жилому фонду. По ее словам, ТСЖ не попадают в первые списки, а значит, замену они получат лет через 15, до чего многие жители просто не доживут.

Сейчас эти дома обслуживаются у частной компании, что обходится в полмиллиона сомов в год. Накопительный механизм не работает, так как даже при отчислениях по 300 тысяч сомов в год, срок накопления на новые лифты составит десятилетия.

Татьяна Горкина также отметила проблемы с доступностью и качеством обслуживания в «Горлифте», указав на длительное время реагирования аварийных служб.

По ее информации, на весь город работают всего две аварийные службы, а техники трудятся с 9.00 до 18.00, из-за чего застрявший после шести вечера человек рискует просидеть в лифте до утра.

Вице-мэр Рамиз Алиев признал, что в «Горлифте» действительно имеются проблемы. На сегодня предприятие обслуживает около 900 лифтов, из которых половина — муниципальные. Срок эксплуатации лифта составляет 25 лет, но около 400 единиц уже превысили этот предел, причем есть и «рекордсмены» возрастом около 47 лет.

Мэрия Бишкека ежегодно включает в план замены около 100 лифтов, и в этом году запланировано 93 объекта.

Он отметил, что существует постановление городского кенеша, согласно которому горожане из категории «прочие лифты» могут подать заявку в «Горлифт» для перевода их в категорию муниципальных, что позволит включить их в титульный список на замену. Также вице-мэр уточнил, что диспетчерские службы работают не только до шести вечера — после этого времени также дежурят бригады, обслуживающие аварийные ситуации.

Депутат горкенеша Казыбек Эргешов подчеркнул, что неправильно делить горожан на муниципальных и ТСЖ. Он поинтересовался, как продвигается решение прошлого созыва об ускорении замены лифтов за счет привлечения инвесторов.

По словам Рамиза Алиева, при замене лифтов, включенных в титульный лист, мэрия субсидирует 100 процентов затрат.

Если раньше через тендеры устанавливали белорусское или китайское оборудование, то в этом году лифты будет менять кыргызстанская компания «Шумкар».

Депутаты предложили при замене 100 лифтов отдавать 70 квот муниципальным домам, а остальные — категории «прочие». Однако Рамиз Алиев пояснил, что в этом году титульный список уже не поменять, но при наличии средств и поддержке горкенеша можно составить дополнительный список.

Также вице-мэр объявил, что мэрия Бишкека через механизм стимулирующих грантов сможет профинансировать до 70 процентов расходов на замену лифтов, и это предложение касается всех горожан.