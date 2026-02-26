В Бишкеке жильцы многоквартирных домов должны сами закупать провода, если хотят установить новые лифты. Об этом сообщает депутат парламента Дастан Бекешев.

По данным муниципалитета, в соответствии со статьями Жилищного кодекса об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме внутридомовые инженерные сети, включая системы электроснабжения, относятся к общему имуществу собственников и находится в их ведении.

«Силовой кабель, обеспечивающий питание лифтового оборудования от вводно-распределительного устройства здания до машинного помещения лифта, относится к внутридомовой системе электроснабжения и является элементом общего имущества собственников помещений. Муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» осуществляет техобслуживание и эксплуатацию лифтового оборудования в пределах заключенных договоров. Внутридомовые электрические сети не входят в зону обслуживания предприятия, если иное не предусмотрено договором», — говорится в ответе нардепу за подписью вице-мэра Рамиза Алиева.

В мэрии подчеркивают: замена кабеля в случае его несоответствия установленным требованиям по мощности и нагрузке является необходимым условием обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтового оборудования.

«Бишкекгорлифт» в 2026 году планирует заменить 100 лифтов.