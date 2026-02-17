19:35
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Общество

Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7-м микрорайоне

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала публикацию о неработающем пассажирском лифте в 12-этажном доме № 56 в 7-м микрорайоне.

По информации муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», в 2025 году дом был передан на техническое обслуживание предприятию в соответствии с постановлением № 197. Здание одноподъездное, в нем установлены два лифта.

«Один лифт работает в штатном режиме, второй временно не функционирует в связи с устаревшим оборудованием и выходом из строя блока управления. Ведутся восстановительные работы», — сообщили в мэрии.

Читайте по теме
Жители дома в 7-м микрорайоне платят за лифт, который не работает четыре месяца

В муниципалитете добавили, что дом включен в титульный список модернизации лифтов на 2026 год. На период ремонта обслуживание жителей осуществляется работающим лифтом.

В мэрии также пояснили порядок начисления платы. По их данным, тариф составляет 8,31 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры независимо от количества лифтов, так как услуга фактически предоставляется.

Напомним, накануне жители дома сообщили, что пассажирский лифт не работает с ноября 2025 года. По их словам, грузовой подъемник также периодически выходит из строя. Жильцы заявили, что неоднократно обращались в «Бишкекгорлифт» и мэрию, однако проблема остается нерешенной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362425/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
Департамент городского хозяйства намерен модернизировать 164 лифта в Бишкеке
Жители дома в 7-м микрорайоне платят за лифт, который не работает четыре месяца
В Бишкеке по камерам оштрафовали за выброс мусора на 17 тысяч сомов
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице
В Бишкеке высадят 50 тысяч саженцев и построят 5 теплиц
В Бишкеке построят второй мусороперерабатывающий завод
Итоги года в Бишкеке: сколько убрали мусора, посадили деревьев и заменили лифтов
Новое здание мэрии Бишкека будет девятиэтажным
Генплан без трамвая невозможен. Мэрия ответила на критику горожан
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
MBusiness снизил ставку по&nbsp;онлайн-кредиту до&nbsp;рекордных 16&nbsp;процентов MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
17 февраля, вторник
19:22
Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7-м микрорайоне Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7...
19:21
Кабмин готовит меры поддержки производителей кормов для рыб
19:02
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
18:56
Имена Айтматова, Раззакова и Курманжан датки присвоят учебным заведениям
18:30
Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан