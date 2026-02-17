Мэрия прокомментировала жалобы на неработающий лифт в 7-м микрорайоне

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала публикацию о неработающем пассажирском лифте в 12-этажном доме № 56 в 7-м микрорайоне.

По информации муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», в 2025 году дом был передан на техническое обслуживание предприятию в соответствии с постановлением № 197. Здание одноподъездное, в нем установлены два лифта.

«Один лифт работает в штатном режиме, второй временно не функционирует в связи с устаревшим оборудованием и выходом из строя блока управления. Ведутся восстановительные работы», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что дом включен в титульный список модернизации лифтов на 2026 год. На период ремонта обслуживание жителей осуществляется работающим лифтом.

В мэрии также пояснили порядок начисления платы. По их данным, тариф составляет 8,31 сома за 1 квадратный метр общей площади квартиры независимо от количества лифтов, так как услуга фактически предоставляется.

Напомним, накануне жители дома сообщили, что пассажирский лифт не работает с ноября 2025 года. По их словам, грузовой подъемник также периодически выходит из строя. Жильцы заявили, что неоднократно обращались в «Бишкекгорлифт» и мэрию, однако проблема остается нерешенной.