Происшествия

Ампутировали девочке ногу. За что задержали нефролога в Бишкеке

В ГУВД Бишкека прокомментировали 24.kg задержание нефролога Национального центра охраны материнства и детства Насиры Бейшебаевой.

По данным пресс-службы ведомства, 28 августа 2025 года в правоохранительные органы обратилась гражданка З.С. с заявлением о возможной врачебной ошибке, допущенной в НЦОМиД.

По указанным сведениям, в октябре 2024-го врач-нефролог Н.Б. при оказании медицинской помощи несовершеннолетней К.А., 2011 года рождения, допустила ненадлежащее лечение, повлекшее тяжкие последствия — ампутацию правой нижней конечности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности тяжкий вред» УК КР.

На основании заключений судебно-медицинских экспертиз подозреваемой предъявлено обвинение. Она задержана и водворена в ИВС ГУВД столицы. Расследование продолжается.

Сегодня стало известно, что нефролога Насиру Бейшебаеву задержали. Коллектив НЦОМиД обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства.
