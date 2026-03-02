Эскалация на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе выросли на 50 процентов

Цены на газ в Европе выросли на 50 процентов из-за войны на Ближнем Востоке, пишет Meduza.

Это произошло после того, как компания QatarEnergy — один из крупнейших мировых производителей сжиженного природного газа — приостановила работу из-за ударов Ирана, сообщает «Аль Джазира».

Почти на 50 процентов выросли базовые оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании.

Дроны Ирана сегодня нанесли удары по газовому объекту в Рас-Лаффане и еще по одному объекту в Месаиде.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.