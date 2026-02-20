11:38
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Квота на трудовую миграцию в Кыргызстане увеличена до 52 тысяч

На 2026 год кабинетом министров Кыргызстана утверждена квота на трудовую миграцию в 52 тысячи человек. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Арлен Алиясов.

По его словам, в прошлом году сначала установили квоту в 25 тысяч, но позже подняли до 42 тысяч, а затем и до 52 тысяч. При необходимости, этот показатель может быть увеличен.

«В 2025 году виды деятельности решили убрать из постановления, поскольку каждый раз приходится вносить изменения. Обычно наиболее востребованы сферы строительства и легкой промышленности», — сказал Арлен Алиясов.

Он добавил, что среди желающих работать в Кыргызстане есть представители Китая, Индии, Турции, Пакистана и других стран.

Завотделом напомнил, что с 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменен. В рамках пилотного проекта все документы подаются через портал по принципу «единого окна». Функции по распределению трудовой квоты и выдачи разрешений на работу от МТСОМ переданы в МИД КР.

Пилот продлится до 1 июля 2026 года, в случае положительных результатов в законодательство КР внесут соответствующие изменения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362851/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Квоты на лечение, стажировки для врачей. О чем говорили главы Минздрава КР и РФ
Торага ЖК назвал передовым опыт КР по квоте 30 процентов для женщин в парламенте
Задержан гражданин иностранного государства, подозреваемый в краже
В России учится 11 тысяч студентов из Кыргызстана
При поступлении в вузы РФ граждане Кыргызстана могут выбрать до шести заведений
До 15 декабря от граждан Кыргызстана принимают заявки на поступление в вузы РФ
В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов
Двух сестер из Кыргызстана насильно удерживали в Казахстане — омбудсмен
Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России
В РФ иностранцам почти в два раза сократят разрешения на временное проживание
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
11:37
Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех ломбардов Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех л...
11:30
В 2025 году на стройках Кыргызстана погибли 19 рабочих
11:30
Стройка у ЦУМа в Бишкеке признана несоответствующей утвержденному проекту
11:29
Новая редакция закона об охране труда: что изменится?
11:19
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК