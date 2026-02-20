Квота на трудовую миграцию в Кыргызстане увеличена до 52 тысяч

На 2026 год кабинетом министров Кыргызстана утверждена квота на трудовую миграцию в 52 тысячи человек. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Арлен Алиясов.

По его словам, в прошлом году сначала установили квоту в 25 тысяч, но позже подняли до 42 тысяч, а затем и до 52 тысяч. При необходимости, этот показатель может быть увеличен.

«В 2025 году виды деятельности решили убрать из постановления, поскольку каждый раз приходится вносить изменения. Обычно наиболее востребованы сферы строительства и легкой промышленности», — сказал Арлен Алиясов.

Он добавил, что среди желающих работать в Кыргызстане есть представители Китая, Индии, Турции, Пакистана и других стран.

Завотделом напомнил, что с 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменен. В рамках пилотного проекта все документы подаются через портал по принципу «единого окна». Функции по распределению трудовой квоты и выдачи разрешений на работу от МТСОМ переданы в МИД КР.

Пилот продлится до 1 июля 2026 года, в случае положительных результатов в законодательство КР внесут соответствующие изменения.