За последние три года в мире погибли более тысячи гуманитарных работников

В 2025 году в ходе вооруженных конфликтов в 21 стране мира погибли 326 сотрудников гуманитарных организаций. Такие данные, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, привел заместитель генерального секретаря и координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

По его словам, сложившаяся ситуация стала следствием «не случайной эскалации, а краха системы защиты».

Том Флетчер подчеркнул: более половины смертей за последние три года пришлись на Сектор Газа и Западный берег реки Иордан, где погибли свыше 560 человек. В Судане убили 130 гуманитарных работников, в Южном Судане — 60, в ходе конфликта на территории Украины и Демократической Республике Конго — по 25.

В целом за три года погибли 1 тысяча 10 гуманитарных работников, и цифры растут.

Том Флетчер обвинил государства в том, что при их попустительстве гуманитарные работники все чаще гибнут в обозначенных символикой ООН автоколоннах и на заранее согласованных маршрутах. «Эти смерти были предотвратимы, так почему они не предотвратили?» — сказал он.

Он отметил, что сотрудники гуманитарных организаций сталкиваются с систематическими ограничениями: их задерживают, запугивают и лишают доступа к нуждающимся в помощи.

73 сотрудника ООН и десятки работников НПО остаются под стражей в Йемене;

в Афганистане и Йемене женщинам запрещают работать в гуманитарных организациях;

в Газе Израиль ограничивает деятельность агентств ООН;

в Мьянме из-за боевых действий и блокады помощь не может дойти до более чем тысяч человек.

По словам заместителя генсека ООН, убийства гуманитарных работников приводят к тому, что закрываются клиники, продовольствие не поступает по назначению, а миллионы людей теряют надежду.

Глава департамента безопасности и охраны ООН Жиль Мишо добавил, что недавние сокращения бюджета ООН привели к снижению уровня защиты по всему миру, а традиционные механизмы взаимодействия с конфликтующими сторонами все чаще ими игнорируются.

«Безопасность невозможно обеспечить без должного финансирования. Без сотрудничества со стороны государств риски растут, и наши коллеги погибают», — заявил он.