Казахстан присоединился к кампании ООН по безопасности дорожного движения

Казахстан присоединился к глобальной информационной кампании ООН #MakeASafetyStatement — международной инициативе, поддержанной известными представителями мира спорта, кино и музыки и направленной на продвижение безопасного поведения на дорогах и снижение числа смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий.

По данным Службы новостей ООН, с 3 апреля 2026 года в Астане и Алматы разместили рекламные щиты и плакаты кампании, в которой участвуют Новак Джокович, Жан Рено, Майкл Фассбендер и Мишель Йео.

Кампания уже охватила более 80 стран и около тысячи городов по всему миру. Присоединившись к инициативе, Казахстан становится частью масштабных международных усилий по продвижению безопасного поведения на дорогах.

Кампания призывает общественных деятелей, лиц, принимающих решения, и активистов принять четкие обязательства по обеспечению безопасности на дорогах. Она продвигает простые, эффективные и основанные на фактах модели безопасного поведения и служит призывом к действиям по снижению ключевых факторов риска и формированию более безопасной, инклюзивной и экологичной городской среды.

Среди международных знаменитостей, поддерживающих инициативу, — Дидье Дрогба, Патрик Демпси, Шарль Леклер, Марк Маркес, Кайли Миноуг и Юссу Н’Дур. В общей сложности 16 мировых звезд и олимпийских чемпионов помогают распространять послания кампании на шести официальных языках ООН.

«Дорожно-транспортные происшествия в Казахстане по-прежнему уносят более двух тысяч жизней ежегодно, затрагивая семьи и сообщества по всей стране, — отметил специальный посланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. — Несмотря на достигнутый прогресс — снижение смертности и наличие строгих требований по использованию ремней безопасности — сохраняются такие проблемы, как превышение скорости и управление транспортом в состоянии опьянения. По мере роста мобильности необходимы устойчивые усилия для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения».

В Казахстане, по данным властей страны, в 2025 году зарегистрировано 36 тысяч 146 дорожно-транспортных происшествий, из них 1 тысяча 796 — со смертельным исходом.

Дорожно-транспортный травматизм остается серьезной глобальной проблемой. Ежегодно в мире в результате ДТП погибает около 1,19 миллиона человек. Дорожные аварии остаются основной причиной смертности среди молодежи.