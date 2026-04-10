Общество

Инфекции, устойчивые к лекарствам, уносят жизни более 1 миллиона человек в год

Инфекции, устойчивые к противомикробным препаратам, ежегодно становятся непосредственной причиной как минимум 1,27 миллиона смертей и косвенным фактором еще почти в 3,7 миллиона смертельных случаев в мире. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

Одной из главных причин распространения устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) остается неправильное использование антибиотиков.

Главное правило для пациентов — строго следовать рекомендациям врача и завершать курс лечения. Антибиотики нельзя принимать самостоятельно.

Резистентность ставит под угрозу важнейшие достижения медицины — от трансплантации органов и замены суставов до лечения рака. Обычные операции или процедуры становятся смертельно опасными для пациентов, особенно пожилых людей и детей, которые могут не пережить тяжелую инфекцию.

Антимикробная резистентность рассматривается как глобальная межсекторальная проблема, требующая координации между медициной, сельским хозяйством и экологией. Эта тема настолько важна, что она два раза обсуждалась на Генеральной Ассамблее ООН.
Материалы по теме
За последние три года в мире погибли более тысячи гуманитарных работников
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
Казахстан присоединился к кампании ООН по безопасности дорожного движения
В ООН начинается работа по пересмотру 40 тысяч мандатов
На Ближнем Востоке нарастают репрессии и ограничение свободы слова — ООН
Центральная Азия выходит вперед в деле сохранения ледников — ООН
В ООН создают целевую группу для обеспечения поставок через Ормузский пролив
Почти 120 сотрудников ООН находятся под стражей в ряде стран мира
Распространением ненависти в цифровой среде обеспокоен генсек ООН
Доклад ООН: климат Земли вступил в фазу беспрецедентной нестабильности
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
