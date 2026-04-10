Инфекции, устойчивые к лекарствам, уносят жизни более 1 миллиона человек в год

Инфекции, устойчивые к противомикробным препаратам, ежегодно становятся непосредственной причиной как минимум 1,27 миллиона смертей и косвенным фактором еще почти в 3,7 миллиона смертельных случаев в мире. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

Одной из главных причин распространения устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) остается неправильное использование антибиотиков.

Главное правило для пациентов — строго следовать рекомендациям врача и завершать курс лечения. Антибиотики нельзя принимать самостоятельно.

Резистентность ставит под угрозу важнейшие достижения медицины — от трансплантации органов и замены суставов до лечения рака. Обычные операции или процедуры становятся смертельно опасными для пациентов, особенно пожилых людей и детей, которые могут не пережить тяжелую инфекцию.

Антимикробная резистентность рассматривается как глобальная межсекторальная проблема, требующая координации между медициной, сельским хозяйством и экологией. Эта тема настолько важна, что она два раза обсуждалась на Генеральной Ассамблее ООН.