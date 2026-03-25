На восстановление лесов в Кыргызстане направят более 81 миллиона сомов

В Кыргызстане на проекты по восстановлению лесов выделили более 81 миллиона сомов в виде грантов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, в Бишкеке подписали грантовые соглашения. В рамках проекта планируют восстановить леса и высадить новые саженцы на площади 2,5 тысячи гектаров.

Инициатива направлена на сохранение лесных ресурсов, улучшение экологической ситуации и поддержку местных сообществ.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Жашыл мурас».