Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу

Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию по Ормузскому проливу, подготовленную Бахрейном, из-за того, что Россия и Китай наложили вето.

Документ поддержали 11 членов Совбеза, РФ и КНР выступили против, Пакистан и Колумбия воздержались.

В резолюции содержался призыв к странам, имеющим интерес к коммерческим маршрутам в Ормузском проливе, координировать оборонительные усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости этого водного пути. При этом указывалось на разрешение использовать все «необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов». Резолюция требовала от Ирана немедленного прекращения атак на торговые суда.

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун сказал, что российско-китайский проект резолюции по Ирану призывает к переговорам и отстаивает права и свободы судоходства в зоне Персидского залива.

По его словам, США и Израиль нарушили принципы Устава ООН, начав операцию против Ирана.