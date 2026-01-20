Территорию вдоль технического канала ТЭЦ Бишкека комплексно благоустроят

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное совещание и ознакомился с ходом работ на ряде важных инфраструктурных объектов столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.

Глава города осмотрел работы по благоустройству вдоль улицы Ауэзова. Он поручил проверить всю разрешительную документацию по объектам на данной территории и при необходимости принять меры в соответствии с действующим законодательством.

Поручено расторгнуть договор с кафе «Жасмин» с возможностью предоставления предпринимателю альтернативного земельного участка.

Также Айбек Джунушалиев посетил участок вдоль технического канала ТЭЦ, где демонтируют незаконно возведенные объекты.

В дальнейшем вдоль канала планируют комплексное благоустройство территории.

На улице Сагымбая Манасчи предусмотрено строительство многоярусной парковки. На участке от улицы Шабдан Баатыра до улицы Сагымбая Манасчи возведут новый мост шириной 28 метров.

В завершение осмотра мэр ознакомился с работами по организации променадной зоны на улице Шабдана Баатыра. Здесь планируют создать пешеходную зону, установить скамейки и организовать велодорожки. Айбек Джунушалиев подчеркнул, что подобный подход к благоустройству должен применяться и при реализации аналогичных проектов на других объектах города.