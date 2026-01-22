16:28
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объехал городские объекты и встретился с жителями нескольких районов. Об этом сообщили в муниципалитете.

Первым пунктом стала улица Буурдинская. Там мэр пообщался с местными жителями. По итогам встречи поручено выдать уведомления владельцам домов, выходящих за красную линию, а Управлению по контролю за землепользованием — демонтировать объекты облегченного типа вдоль дороги и проверить законность строения по адресу Достук, 11/1.

Реконструкция Буурдинской — 1,2 километра — запланирована на 2026 год. Проект предусматривает двухполосную дорогу, тротуары шириной 2 метра и обновление сквера.

Далее Айбек Джунушалиев проверил ремонт детского сада на улице Коммунарова, 93. Управлению капитального строительства поручили не допускать необоснованного продления договоров с подрядчиками и ускорить завершение работ для ввода объекта в эксплуатацию.

Мэр заявил о необходимости сформировать единый подход к использованию качественных строительных материалов на всех социальных объектах, чтобы успешные решения применялись комплексно.

В рамках инвестиционного проекта глава города посетил реконструируемые очистные сооружения. Стоимость проекта — $56 миллионов. В эксплуатацию ввели два резервуара и автоматизированную систему управления. Проектная мощность — 380 тысяч кубометров в сутки. Айбек Джунушалиев поручил рассмотреть возможность увеличения мощности до 500 тысяч кубометров.

Мэр также ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в жилмассиве «Маевка», где встретился с местными жителями. Горожане подняли вопросы уличного освещения, работы общественного транспорта и обустройства остановочных пунктов. Профильным службам поручено оперативно решить обозначенные проблемы.
мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека
В завершение Айбек Джунушалиев рекомендовал жителям ознакомиться с планом мероприятий по развитию присоединенных территорий Бишкека на 2026–2030 годы и направлять свои предложения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358902/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
Территорию вдоль технического канала ТЭЦ Бишкека комплексно благоустроят
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
Мэр Бишкека проверил готовность ТЭЦ к работе в условиях морозов
Бишкек очищают от снега: коммунальные службы переведены на круглосуточный режим
Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой
Пробки достали: бишкекчане ждут трамвай
ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме — мэрия
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
16:24
В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявших в горах на машине В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявш...
16:14
Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы
16:08
В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов
16:00
В Бишкеке задержан семейный дебошир, трое детей временно переданы дедушке
15:57
Платные услуги в 2025 году выросли на 11,2 процента. Что подорожало больше всего