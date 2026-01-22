Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объехал городские объекты и встретился с жителями нескольких районов. Об этом сообщили в муниципалитете.

Первым пунктом стала улица Буурдинская. Там мэр пообщался с местными жителями. По итогам встречи поручено выдать уведомления владельцам домов, выходящих за красную линию, а Управлению по контролю за землепользованием — демонтировать объекты облегченного типа вдоль дороги и проверить законность строения по адресу Достук, 11/1.

Реконструкция Буурдинской — 1,2 километра — запланирована на 2026 год. Проект предусматривает двухполосную дорогу, тротуары шириной 2 метра и обновление сквера.

Далее Айбек Джунушалиев проверил ремонт детского сада на улице Коммунарова, 93. Управлению капитального строительства поручили не допускать необоснованного продления договоров с подрядчиками и ускорить завершение работ для ввода объекта в эксплуатацию.

Мэр заявил о необходимости сформировать единый подход к использованию качественных строительных материалов на всех социальных объектах, чтобы успешные решения применялись комплексно.

В рамках инвестиционного проекта глава города посетил реконструируемые очистные сооружения. Стоимость проекта — $56 миллионов. В эксплуатацию ввели два резервуара и автоматизированную систему управления. Проектная мощность — 380 тысяч кубометров в сутки. Айбек Джунушалиев поручил рассмотреть возможность увеличения мощности до 500 тысяч кубометров.

Фото мэрии Бишкека

Мэр также ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в жилмассиве «Маевка», где встретился с местными жителями. Горожане подняли вопросы уличного освещения, работы общественного транспорта и обустройства остановочных пунктов. Профильным службам поручено оперативно решить обозначенные проблемы.В завершение Айбек Джунушалиев рекомендовал жителям ознакомиться с планом мероприятий по развитию присоединенных территорий Бишкека на 2026–2030 годы и направлять свои предложения.