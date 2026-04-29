Мэрия Бишкека обновляет технику: службам вручили автомобили и велосипеды

Муниципальным службам Бишкека передали новую технику. Ключи от служебных автомобилей и велосипедов руководителям подразделений вручил мэр столицы Айбек Джунушалиев.
Он поздравил всех с Днем города и подчеркнул важность слаженной работы всех муниципальных служб.
Особое внимание градоначальник уделил деятельности муниципальной инспекции, отметив ее роль в обеспечении порядка и соблюдении городских норм.
Среди приоритетов, обозначенных для служб, — усиление контроля за незаконной вырубкой зеленых насаждений и повышение ответственности за экологическую ситуацию в Бишкеке.
В мэрии отметили, что обновление автопарка позволит повысить оперативность работы, улучшить качество услуг и усилить контроль за соблюдением правил благоустройства.