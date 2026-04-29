11:43
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

Мэрия Бишкека обновляет технику: службам вручили автомобили и велосипеды

Муниципальным службам Бишкека передали новую технику. Ключи от служебных автомобилей и велосипедов руководителям подразделений вручил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Он поздравил всех с Днем города и подчеркнул важность слаженной работы всех муниципальных служб.

Особое внимание градоначальник уделил деятельности муниципальной инспекции, отметив ее роль в обеспечении порядка и соблюдении городских норм.

«Наша основная задача — не штрафы, а наведение порядка и благоустройство столицы», — заявил Айбек Джунушалиев.

Среди приоритетов, обозначенных для служб, — усиление контроля за незаконной вырубкой зеленых насаждений и повышение ответственности за экологическую ситуацию в Бишкеке.

В мэрии отметили, что обновление автопарка позволит повысить оперативность работы, улучшить качество услуг и усилить контроль за соблюдением правил благоустройства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372351/
просмотров: 269
Версия для печати
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
«Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Бизнес
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
