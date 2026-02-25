22:47
В Бишкеке демонтировали 17 незаконно установленных силомеров в Ленинском районе

По поручению мэра города Бишкека Айбека Джунушалиева управление по контролю за землепользованием демонтирует силомеры, размещенные на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.

В ходе рейда на территории Ленинского района демонтировали 17 силомеров, установленных с нарушениями.

Как отметили в мэрии, для установки любых объектов на территории города необходимо в обязательном порядке получить разрешение.

Мероприятия направлены на наведение порядка в сфере землепользования и благоустройства городской территории. Аналогичные рейды и демонтаж пройдут и в других районах Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363563/
