В Бишкеке демонтировали 17 незаконно установленных силомеров в Ленинском районе

По поручению мэра города Бишкека Айбека Джунушалиева управление по контролю за землепользованием демонтирует силомеры, размещенные на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.

В ходе рейда на территории Ленинского района демонтировали 17 силомеров, установленных с нарушениями.













Мероприятия направлены на наведение порядка в сфере землепользования и благоустройства городской территории. Аналогичные рейды и демонтаж пройдут и в других районах Бишкека.